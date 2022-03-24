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1 час назад

Китай призвали воздержаться от поддержки действий России

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Страны НАТО призвали все государства воздержаться от поддержки военных действий России на Украине и не содействовать российской стороне в вопросе обхода санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление альянса по итогам очередного саммита.

Китай призвали воздержаться от поддержки действий России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы призываем все государства, в том числе Китайскую Народную Республику, поддерживать мировой порядок, включая принципы суверенитета и территориальной целостности [государств], закрепленные в Уставе ООН, воздерживаться от какой бы то ни было поддержки военных усилий России и от любых действий, которые помогают России обходить санкции», — заявили члены Североатлантического альянса.

Ранее НАТО призвало Россию обеспечить полный и всеобъемлющий гуманитарный доступ в зону боевых действий на территории Украины. Доступ гуманитарных организаций в окруженные города должен быть открыт быстро, беспрепятственно и безопасно. Аналогичные меры Москве предложили принять в отношении подвоза продовольствия, медикаментов и вывоза гражданских лиц.

Политика,НАТО,ООН,
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