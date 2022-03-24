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1 час назад

Захарова упрекнула украинские посольства в вербовке наемников

Lenta.ruLenta.ru

Украинские посольства за рубежом продолжают вербовать наемников для участия в боевых действиях на Украине. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Захарова упрекнула украинские посольства в вербовке наемников
Фото: Пресс-служба МИД РФПресс-служба МИД РФ

Дипломат упрекнула украинские диппредставительства за привлечение добровольцев к участию в конфликте.

«Это просто беспрецедентная история. Власти стран, где ведется такая вербовка, многие из них закрывают глаза на то, что это является нарушением международного права и их внутреннего законодательства», — указала она.

Ранее Захарова назвала число предоставивших оружие Украине стран. Она рассказала, что как минимум 30 государств посылают Киеву вооружения.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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