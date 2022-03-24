Кадыров сделал заявление по Украине

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что в ближайшее время будет установлен «окончательный мир и порядок» на Украине. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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По словам Кадырова, бойцы из Чечни скоро освободят Украину от присутствия националистов, прячущихся за спинами мирных жителей.

«Будет наведен окончательный мир и порядок на всей территории Украины... Я уверен, что совсем скоро братский народ будет навсегда избавлен от присутствия националистов и всякой другой нечести», - написал чеченский лидер.

Он подчеркнул, что чеченские военные, находящиеся сейчас на Украине, очень серьезно настроены расправиться со всеми нацистами.

«Не завидую я судьбе бандеровских собак, потому как их печальная участь уже предрешена нашими доблестными воинами», - заявил Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что нашел подработку для президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, после капитуляции его можно было бы устроить в ЧГТРК «Грозный» и даже организовать для него отдельное шоу.