В Кремле указали на самого активного участника антироссийской гонки

«Что касается господина Джонсона, то он, мы видим, является самым активным участником антироссийской гонки. Но только гонка эта не приведет никого на Олимп, и участников этой гонки не приведет на Олимп, а наоборот, приведет к внешнеполитическому тупику», - заметил официальный представитель Кремля.