В Кремле указали на самого активного участника антироссийской гонки

Одним из самых активных участников антироссийской гонки является премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Что касается господина Джонсона, то он, мы видим, является самым активным участником антироссийской гонки. Но только гонка эта не приведет никого на Олимп, и участников этой гонки не приведет на Олимп, а наоборот, приведет к внешнеполитическому тупику», - заметил официальный представитель Кремля.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины в ответ на просьбу республик Донбасса о помощи. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
В ответ западные страны ввели против России масштабные санкции, в том числе и персональные против крупных российских бизнесменов. Так, согласно санкционным спискам, опубликованным на сайте британского правительства, предусмотрена блокировка активов олигархов и запрет на въезд в страну.
Помимо бизнесменов, Великобритания ввела санкции против премьер-министра РФ Михаила Мишустина, замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и его семьи, телеведущих Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой, главы RT Маргариты Симоньян, официального представителя МИД России Марии Захаровой и других российских политиков и журналистов.
Сегодня санкционный список был расширен. Под рестрикции попали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфабанк, СМП-Банк, РЖД, «Совкомфлот», «Русгидро». В списке физических лиц, против которых вводятся ограничения, оказался основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков.