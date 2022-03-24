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39 минут назад

Лавров объяснил британской журналистке слова Путина о самоочищении РФ

Елена Прошина

Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил слова президента РФ Владимира Путина о «самоочищении» России в ходе пресс-конференции с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером. Об этом сообщают РИА Новости.

Лавров объяснил британской журналистке слова Путина о самоочищении РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе пресс-конференции журналистка британского телеканала BBC попросила российского министра разъяснить слова Путина, который сказал, что «Россия должна очиститься от предателей». Представительницу прессы интересовало, что это значит с практической точки зрения.

«У нас сейчас большая дискуссия в обществе, потому что теперь, когда стало понятно, чего стоят заверения, которые нам давались со стороны Запада все эти годы о неделимости безопасности, о том, что мы теперь все одна цивилизация большая, общечеловеческая. Теперь, когда стало понятно, что и как, конечно же, мы исходим из того, что каждый гражданин РФ должен иметь право сделать свой выбор: если те, кто хочет выбрать проживание в другой стране, приходят к такому решению, это вполне в соответствии с нашим законодательством, это их выбор, их решение», - пояснил Лаврова.

Ранее Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов высказался о национал-предателях. По его словам, эти люди готовы на все, чтобы сидеть в прихожей у западной «высшей касты», но не понимают, что используются Западом как «расходный материал». Президент добавил, что в конечном итоге самоочищение общества от пятой колонны только укрепит страну.

Политика,Петер Маурер,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,Международный комитет Красного Креста,
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