Лавров объяснил британской журналистке слова Путина о самоочищении РФ

«У нас сейчас большая дискуссия в обществе, потому что теперь, когда стало понятно, чего стоят заверения, которые нам давались со стороны Запада все эти годы о неделимости безопасности, о том, что мы теперь все одна цивилизация большая, общечеловеческая. Теперь, когда стало понятно, что и как, конечно же, мы исходим из того, что каждый гражданин РФ должен иметь право сделать свой выбор: если те, кто хочет выбрать проживание в другой стране, приходят к такому решению, это вполне в соответствии с нашим законодательством, это их выбор, их решение», - пояснил Лаврова.