Лавров заявил, что на Западе "не балуют своих зрителей фактами"

Представители стран Запада не предоставляют фактов, поэтому за ними обращаются к России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером.
В качестве примера Лавров указал ситуацию, когда представитель США в Совете Безопасности ООН назвал ложью заявления РФ о биолабораториях Пентагона на Украине.
"Это один из многочисленных примеров, который может объяснить, почему, когда нужно узнать факты, обращаются, как правило, к нашему постоянному представителю, а не к представителям западных стран, которые, прямо скажем, фактами совсем не балуют своих зрителей", - сказал он.
По словам Лаврова, Запад не предоставлял доказательств, обвиняя Россию в ряде ситуаций.
"Осталось highly likely и с отравлением Алексея Навального, со сбитым малайзийским Boeing над Донбассом - все это построено на очень зыбких утверждениях, не подкрепленных никакими фактами. Замечу, что по всем этим случаям, да и по многим другим, именно Россия сейчас требует предъявить доказательства", - добавил он.