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1 час назад

Лавров заявил, что на Западе "не балуют своих зрителей фактами"

ТАССТАССиещё 1

Представители стран Запада не предоставляют фактов, поэтому за ними обращаются к России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером.

Лавров заявил, что на Западе "не балуют своих зрителей фактами"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В качестве примера Лавров указал ситуацию, когда представитель США в Совете Безопасности ООН назвал ложью заявления РФ о биолабораториях Пентагона на Украине.

"Это один из многочисленных примеров, который может объяснить, почему, когда нужно узнать факты, обращаются, как правило, к нашему постоянному представителю, а не к представителям западных стран, которые, прямо скажем, фактами совсем не балуют своих зрителей", - сказал он.

По словам Лаврова, Запад не предоставлял доказательств, обвиняя Россию в ряде ситуаций.

"Осталось highly likely и с отравлением Алексея Навального, со сбитым малайзийским Boeing над Донбассом - все это построено на очень зыбких утверждениях, не подкрепленных никакими фактами. Замечу, что по всем этим случаям, да и по многим другим, именно Россия сейчас требует предъявить доказательства", - добавил он.

Политика,Петер Маурер,Алексей Навальный,Сергей Лавров,Boeing,Международный комитет Красного Креста,Совбез ООН,Пентагон,
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