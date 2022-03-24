Лавров заявил, что на Западе "не балуют своих зрителей фактами"

"Это один из многочисленных примеров, который может объяснить, почему, когда нужно узнать факты, обращаются, как правило, к нашему постоянному представителю, а не к представителям западных стран, которые, прямо скажем, фактами совсем не балуют своих зрителей", - сказал он.