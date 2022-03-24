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1 час назад

Лавров: Россияне имеют право уезжать из страны

Парламентская газетаПарламентская газетаиещё 3

Жители России имеют право на переезд в другую страну на фоне событий на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером, передает ТАСС.

Лавров: граждане России имеют право уехать из страны
Фото: © пресс-служба Госдумы Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/social/lavrov-rossiyane-imeyut-pravo-uezzhat-iz-strany.html© пресс-служба Госдумы Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/social/lavrov-rossiyane-imeyut-pravo-uezzhat-iz-strany.html

«Мы исходим из того, что каждый гражданин Российской Федерации должен иметь право сделать свой выбор. Если те, кто хочет выбрать проживание в другой стране, приходят к такому решению — это вполне в соответствии с нашим законодательством, это их выбор, их решение», — заявил Лавров.

Он также упрекнул страны Запада в том, что их заверения о неделимости безопасности и о том, что они с Россией стали одной большой и общечеловеческой цивилизацией, оказались ложными.

16 марта на совещании с главами регионов Президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Запада пытаются ослабить Россию через «пятую колонну» и «национал-предателей». По словам президента, эти люди зарабатывают деньги в России, а живут на Западе. Он уточнил, что они живут не только в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям и своему рабскому сознанию.

Политика,Петер Маурер,Сергей Лавров,Владимир Путин,Международный комитет Красного Креста,
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