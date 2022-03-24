Лавров: граждане России имеют право уехать из страны

Жители России имеют право на переезд в другую страну на фоне событий на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером, передает ТАСС.

Фото: © пресс-служба Госдумы Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/social/lavrov-rossiyane-imeyut-pravo-uezzhat-iz-strany.html © пресс-служба Госдумы Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/social/lavrov-rossiyane-imeyut-pravo-uezzhat-iz-strany.html

«Мы исходим из того, что каждый гражданин Российской Федерации должен иметь право сделать свой выбор. Если те, кто хочет выбрать проживание в другой стране, приходят к такому решению — это вполне в соответствии с нашим законодательством, это их выбор, их решение», — заявил Лавров.

Он также упрекнул страны Запада в том, что их заверения о неделимости безопасности и о том, что они с Россией стали одной большой и общечеловеческой цивилизацией, оказались ложными.