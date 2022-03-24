Лавров: граждане России имеют право уехать из страны

Жители России имеют право на переезд в другую страну на фоне событий на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером, передает ТАСС.
«Мы исходим из того, что каждый гражданин Российской Федерации должен иметь право сделать свой выбор. Если те, кто хочет выбрать проживание в другой стране, приходят к такому решению — это вполне в соответствии с нашим законодательством, это их выбор, их решение», — заявил Лавров.
Он также упрекнул страны Запада в том, что их заверения о неделимости безопасности и о том, что они с Россией стали одной большой и общечеловеческой цивилизацией, оказались ложными.
16 марта на совещании с главами регионов Президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Запада пытаются ослабить Россию через «пятую колонну» и «национал-предателей». По словам президента, эти люди зарабатывают деньги в России, а живут на Западе. Он уточнил, что они живут не только в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям и своему рабскому сознанию.