Мединский предложил учить детей патриотизму американскими методами

Владимир Мединский предложил прививать детям любовь к Родине по американской методике. Его слова передает ТАСС.

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«Уже 150 лет во всех школах США учебный день начинается с молитвы об Америке, написанной общественными деятелями еще во второй половине XIX века», – объяснил политик.

Помимо молитвы ученики также смотрят государственные символы и гимн страны. Лишь в некоторых штатах детям разрешено этого не делать вслух, но присутствовать они обязаны.