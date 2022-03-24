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19 минут назад

Мединский предложил учить детей патриотизму американскими методами

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Владимир Мединский предложил прививать детям любовь к Родине по американской методике. Его слова передает ТАСС.

Мединский предложил учить детей патриотизму американскими методами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уже 150 лет во всех школах США учебный день начинается с молитвы об Америке, написанной общественными деятелями еще во второй половине XIX века», – объяснил политик.

Помимо молитвы ученики также смотрят государственные символы и гимн страны. Лишь в некоторых штатах детям разрешено этого не делать вслух, но присутствовать они обязаны.

Мединский предложил в ближайшее время ввести такую же систему и в России и обратился с этим вопросом в Минпросвещения. В ведомстве его поддержали, сообщает ТАСС.

Политика,Владимир Мединский,Минпросвещения России,
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