Мединский предложил учить детей патриотизму американскими методами

Владимир Мединский предложил прививать детям любовь к Родине по американской методике. Его слова передает ТАСС.
«Уже 150 лет во всех школах США учебный день начинается с молитвы об Америке, написанной общественными деятелями еще во второй половине XIX века», – объяснил политик.
Помимо молитвы ученики также смотрят государственные символы и гимн страны. Лишь в некоторых штатах детям разрешено этого не делать вслух, но присутствовать они обязаны.
Мединский предложил в ближайшее время ввести такую же систему и в России и обратился с этим вопросом в Минпросвещения. В ведомстве его поддержали, сообщает ТАСС.