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1 час назад

Лавров: если кто-то из россиян на фоне событий на Украине решил уехать из РФ, это их выбор

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Россияне, которые приняли решение выбрать проживание в другой стране на фоне событий на Украине, вправе поступать таким образом, это не противоречит российскому законодательству. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером.

Лавров: если кто-то из россиян на фоне событий на Украине решил уехать из РФ, это их выбор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Большая дискуссия в обществе, потому что теперь, когда стало понятно, чего стоят заверения, которые нам давались со стороны Запада все эти годы о неделимости безопасности, о том, что мы теперь все - одна большая и общечеловеческая цивилизация, теперь, когда стало понятно, что и как, конечно же, мы исходим из того, что каждый гражданин Российской Федерации должен иметь право сделать свой выбор. Если те, кто хочет выбрать проживание в другой стране, приходят к такому решению - это вполне в соответствии с нашим законодательством, это их выбор, их решение", - отметил министр.

Политика,Петер Маурер,Сергей Лавров,Международный комитет Красного Креста,
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