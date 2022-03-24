Лавров: если кто-то из россиян на фоне событий на Украине решил уехать из РФ, это их выбор

"Большая дискуссия в обществе, потому что теперь, когда стало понятно, чего стоят заверения, которые нам давались со стороны Запада все эти годы о неделимости безопасности, о том, что мы теперь все - одна большая и общечеловеческая цивилизация, теперь, когда стало понятно, что и как, конечно же, мы исходим из того, что каждый гражданин Российской Федерации должен иметь право сделать свой выбор. Если те, кто хочет выбрать проживание в другой стране, приходят к такому решению - это вполне в соответствии с нашим законодательством, это их выбор, их решение", - отметил министр.