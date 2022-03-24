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1 час назад

Путин обсудил с Совбезом РФ макроэкономическую ситуацию в стране

ТАССТАССиещё 1

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, они обсудили в том числе макроэкономическую ситуацию в стране. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин обсудил с Совбезом РФ макроэкономическую ситуацию в стране
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Присутствовали [премьер-министр РФ Михаил] Мишустин, [председатель Совета Федерации Валентина] Матвиенко, [спикер Госдумы Вячеслав] Володин, [замглавы Совбеза Дмитрий] Медведев, [секретарь Совбеза Николай] Патрушев, [глава МВД России Владимир] Колокольцев, [министр иностранных дел Сергей] Лавров, [глава Минобороны Сергей] Шойгу, [директор ФСБ Александр] Бортников, [директор Службы внешней разведки Сергей] Нарышкин и [cпецпредставитель президента] Сергей Иванов. Участники совещания обменялись мнениями по текущей макроэкономической ситуации в стране", - сказал он.

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