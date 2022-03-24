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36 минут назад

Лавров: Россия не рассчитывает на выполнение Украиной обязательств по международному праву

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У России нет оснований полагаться на выполнение Украиной своих обязательств, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Лавров: Россия не рассчитывает на выполнение Украиной обязательств по международному праву
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«У нас, к сожалению, нет особых оснований полагаться на добросовестное выполнение украинскими властями своих обязательств по международному гуманитарному праву», — сказал он в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером.

Ранее президент МККК анонсировал обсуждение с представителями власти России ситуации на Украине.

Как сообщили в пресс-службе международной организации, Маурер пробудет с визитом в Москве с 23 по 25 марта.

Политика,Петер Маурер,Сергей Лавров,МИД России,Международный комитет Красного Креста,
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