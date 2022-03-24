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36 минут назад

В Кремле объяснили долгое отсутствие Шойгу на публике

Ura.RuUra.Ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу не выходит в свет, поскольку у него много забот, вызванных спецоперацией на Украине. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слухи об исчезновении главы Минобороны.

В Кремле объяснили долгое отсутствие Шойгу на публике
Фото: Ura.ruUra.ru

«У министра обороны в данный момент много забот, идет специальная операция. Сейчас не время для медийной активности, это вполне понятно», — заявил Дмитрий Песков во время конференц-колла.

Также он заявил, что с вопросами о здоровье Шойгу можно обратиться в Минобороны.

Ранее ряд СМИ обратил внимание, что Сергей Шойгу с 11 марта не появлялся на публике. Некоторые издания сообщали, что у министра могли быть проблемы с сердцем. Официальных комментариев Минобороны на этот счет пока что не было.

Президент России объявил о проведении на Украине спецоперации по демилитаризации и денацификации страны 24 февраля. Главной целью спецоперации, по его словам, является защита граждан Донбасса, столкнувшихся с издевательствами со стороны Киева. Глава государства считает, что Украина не оставила России шансов поступить иным образом. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщало о планах Киева напасть на Донбасс в марте.

Политика,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Минобороны России,
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