В Кремле объяснили долгое отсутствие Шойгу на публике

Министр обороны РФ Сергей Шойгу не выходит в свет, поскольку у него много забот, вызванных спецоперацией на Украине. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слухи об исчезновении главы Минобороны.

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«У министра обороны в данный момент много забот, идет специальная операция. Сейчас не время для медийной активности, это вполне понятно», — заявил Дмитрий Песков во время конференц-колла.

Также он заявил, что с вопросами о здоровье Шойгу можно обратиться в Минобороны.