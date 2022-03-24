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36 минут назад

Мишустин: молодым предпринимателям выделят гранты на развитие бизнеса

RT на русскомRT на русском

Мишустин в ходе совещания с кабмином заявил, что молодые предприниматели смогут получить грант в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. При этом если они ведут деятельность в Арктической зоне, то смогут получить грант в размере до 1 млн рублей.

Мишустин заявил о новых выплатах молодым предпринимателям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Премьер объяснил, что данные средства смогут получить как индивидуальные предприниматели, так и учредители предприятий самой разной направленности.

На данную меру поддержки в 2022 году предусмотрено более 2 млрд рублей.

Ранее кабмин России выделил ещё более 14 млрд рублей на кредитование малого и среднего бизнеса.

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