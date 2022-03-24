Мишустин заявил о новых выплатах молодым предпринимателям

Мишустин в ходе совещания с кабмином заявил, что молодые предприниматели смогут получить грант в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. При этом если они ведут деятельность в Арктической зоне, то смогут получить грант в размере до 1 млн рублей.