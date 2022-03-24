Геннадий Зюганов рассказал, как избавиться от фашизма и нацизма на Украине

К 29-ому дню военной спецоперации Российская армия заняла большую часть Мариуполя. Еще несколько дней – и бандеровцев локализуют в пределах завода «Азовсталь», который они превратили в крепость. С этого момента подразделения РФ можно будет перебросить из Мариуполя на север, где сейчас российские войска планомерно замыкают в котел Донецкую группировку ВСУ.
Вместе с тем на освобожденных территориях ощущается вакуум власти. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в соцсетях выступил с идеей создавать там военные комендатуры. Со своей стороны, военный эксперт и аналитик Юрий Подоляка убежден, что нацисты сделали украинскому народу идеологическую «прошивку мозга», и после победы потребуется основательная «перепрошивка».
Как выглядят на сегодня уроки спецоперации, какие действия необходимы, рассуждает председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.
– Мы видим сейчас, чем завершается агрессия, развязанная против Донбасса бандеровцами и цэрэушниками восемь лет назад, – говорит Геннадий Зюганов. – По сути, мы проводим миротворческую операцию, и она предусматривает денацификацию.
Что касается демилитаризации – она идет вполне успешно. А вот борьба с нацизмом и фашизмом – очень сложная и ответственная задача.
Я три года служил в Группе советских войск в Германии, во взводе радиационной и химической разведки. Мы также обеспечивали безопасность. В городе Гера на востоке Германии, где я проходил службу, было около тысячи бывших эсэсовцев, которых мы контролировали. У всех у них руки по локоть были в крови. Но они понимали, что имеют дело со страной-победительницей, с сильной боеспособной армией, с ее службой безопасности. Поэтому не было ни одного акта вандализма, ни единой попытки выступления со стороны этих эсэсовцев против нашей страны или против местной власти.
Я сейчас вместе с нашей командой подготовил специальную записку – она направлена президенту и членам Совбеза, председателю правительства и министрам, губернаторам и руководителям заксобраний.
Документ называется «Опыт денацификации Германии и других стран Европы после Второй мировой войны». В нем подробно описано, как это делалось в зоне, которая подчинялась советским Вооруженным Силам в ГДР, как это проходило в Венгрии, Румынии, Финляндии. Это уникальный опыт.
«СП»: – Насколько этот опыт применим на Украине?
– Чтобы избавиться от фашизма и нацизма на Украине, надо прежде всего разобраться с украинскими кадрами: кто проводил дикую политику «кто не скачет тот москаль» и «москаляку на гиляку»? Выяснить, кто насаждал эту идеологию в украинских школах. Выбросить учебники, где нацистская идеология поставлена во главу угла, где героями являются не отцы и деды-победители, не Жуков, Рокоссовский, Василевский и Конев, а нацисты Бандера, Шухевич и им подобные. Те, кто вырезал поляков на Волыни и жег людей в Хатыни.
Дивизия СС «Галииция», набранная из украинских добровольцев-коллаборационистов, была самым злобным и отвратительным эсэсовским «псом», которого спускали на мирных жителей, – женщин, детей, стариков, – уничтожая их десятками тысяч.
Это сейчас нужно показать, в том числе, народу Украины.
Денацификация предполагает полноценный диалог с ее гражданами. Им нужно объяснить, что такое фашизм, и как сильная, богатая и умная Украина попала в руки мерзавцев после госпереворота 2014 года. Людям нужно раскрыть глаза на то, что они попали в лапы перерожденцев, выращиваемых американцами.
Напомню, янки после 1945 года, вместо того чтобы провести полноценную денацификацию, пригрели фашистов. Вывезли германские архивы, в том числе СС, а также документы националистических подразделений. Американцы выращивали украинских националистов в США и Канаде, а потом привезли их на Украину. Де-факто, они готовили из Украины плацдарм для нападения на нашу страну.
Нужно понимать: за восемь лет пребывания у власти нацистам удалось хорошо промыть мозги украинцам. Нам предстоит сложная и ответственная работа, чтобы нейтрализовать этот яд.
Одновременно нужно восстановить порванные экономические связи, узлы, сосуды. На Украине было 500 предприятий, которые во времена СССР прекрасно кооперировались и выпускали отличные самолеты, машины, двигатели, корабли. Украина из общесоюзного котла получала 50 млн тонн нефти ежегодно, плюс горючее по доступной цене.
И сегодня там развита энергетика, имеется широкое поле для кооперации. Кроме того, надо объяснить людям: украинский рынок Европе совершенно не нужен. Напротив, Запад сделал все, чтобы придушить украинскую промышленность.
Но самое омерзительное явление нацистской Украины – секретные биолаборатории, в которых выращивали штаммы для распространения убийственных болезней, вроде чумы и холеры. В них не занимались «гражданской» наукой – нет ни одной публикации о работе этих станций ни в одном научном журнале. Наоборот, есть данные, что проводились опыты по заражению территорий с помощью насекомых, птиц, летучих мышей. Это самый жуткий образец ведения войны, запрещенный всеми международными договорами.
На днях Госдума проголосовала за расследование этого преступления – перед народом Украины, перед Европой и всем миром. Кстати, это третье по счету парламентское расследование, инициированное Компартией. Первое было по Чеченской войне – его возглавлял Говорухин. Второе – по аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. И вот теперь новое расследование, результаты которого также нужно будет показать населению Украины.
«СП»: – Как выглядят первые итоги спецоперации?
– Она дала поучительные, но вместе с тем грозные уроки. Повторюсь, все, что сейчас происходит – следствие войны, которую украинские националисты в течение восьми лет вели на Донбассе.
С другой стороны, это столкновение цивилизаций. В свое время Сэмюэл Хантингтон писал об этом, и я отвечал ему в своей книге «Глобализация и судьба человечества». Сейчас идет борьба Запада против русской, российской, славянской цивилизации, которую пытаются расколоть и уничтожить, чтобы захватить наши гигантские просторы. Это, замечу, давняя мечта англосаксов. Но сегодня борьба приобрела новые – гибридные – формы по всем направлениям, начиная с финансовой сферы и заканчивая культурой.
Уроком стало и безволие, безликость Европы, которая согласилась плясать под дудку американцев, хотя самой Европе это не приносит никакой пользы. Немцам невыгодно покупать дорогие энергоносители – это делает экономику ФРГ неконкурентоспособной. Франции разрушение связей с Россией настолько невыгодно, что Макрон дал указание, позволяющее там, где возможно, эти связи не обрывать. И Южной Европе невыгодно сталкиваться с Россией – Болгария отказалась от участия в военной авантюре, Венгрия запрещает поставлять оружие через свою территорию.
Что принципиально в нынешней ситуации – это солидарность с Россией международных левопатриотических сил. Это тоже очень важный вывод.
Спецоперация высветила наши достоинства и слабые стороны. Достоинства в том, что патриотическая часть общества в России сплотилась, прекрасно понимая, что дальнейшее наращивание военной мощи Украины наряду с фашизацией украинского общества может привести к катастрофическим последствиям. Но вместе с тем власть, «Единая Россия» ведет себя по отношению к левопатриотическим силам абсолютно вызывающе. Вместо сплоченности, о котором говорил президент Путин, мы видим попытку разрушить общественно-политическую систему. Протаскивание законов о трехдневном голосовании, о фактической ликвидации честного контроля на выборах, о затыкании рта оппонентам.
В этой ситуации нам нужно максимально сплотиться, и реализовать нашу программу возрождения страны. Прежде всего необходимо позаботиться о науке и образовании – на это направлен наш законопроект «Образование для всех», гарантирующий каждому и бесплатное образование, и первое рабочее место. Его необходимо срочно рассматреть и принять.
Наших детей по-прежнему учат по учебникам Сороса, по Солженицыну. А надо учить на русской классике, на примере наших побед, выдающихся научных и культурных достижений наших талантливых соотечественников.
Нам нужно поддержать промышленность, развернуть новую индустриализацию. А для этого надо вкладывать средства в развитие станкостроения, электроники, робототехники. Мы обязаны все сделать для развития сельское хозяйства. Поля нашей страны способны прокормить 500 миллионов человек. У КПРФ есть программы, одобренные Госсоветом и президентом, которые позволяют реализовать такую задачу. Это программы поддержки села, комплексного развития машиностроения.
И нам пора разобраться: как получилось, что 300 млрд долларов золотовалютных резервов РФ остались за кордоном, кто это допустил? Кто протаскивал решение, по которому 600 тонн золота, добытых за два последних года, мы продали за границу? Мы должны понять: кто позволил практически всю валюту оставлять за кордоном в это лихое время?
Надо немедленно принять ряд законов, которые позволят регулировать цены на товары первой необходимости. У нас сахара в закромах более 5 млн тонн – а цены на него растут! Настало время окончательно признать: утверждение, что рынок сам все отрегулирует – лживая химера! Необходимо установить минимальную зарплату на уровне 25 тысяч рублей, а не 13 тысяч с копейками, как сейчас! Нужно принимать бюджет развития в 33 трлн рублей, который предлагает Компартия!
Пора уже положить конец клевете на советскую эпоху, покончить с антисоветизмом. И прихлопнуть гадюшник по имени «Ельцин-центр», откуда американщина распространяет грязь, направленную против нашей Державы!
Вот реальная программа, которая позволит сплотиться и энергично двигаться вперед! Уверен, что люди нас услышат!