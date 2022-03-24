Геннадий Зюганов рассказал, как избавиться от фашизма и нацизма на Украине

Я три года служил в Группе советских войск в Германии, во взводе радиационной и химической разведки. Мы также обеспечивали безопасность. В городе Гера на востоке Германии, где я проходил службу, было около тысячи бывших эсэсовцев, которых мы контролировали. У всех у них руки по локоть были в крови. Но они понимали, что имеют дело со страной-победительницей, с сильной боеспособной армией, с ее службой безопасности. Поэтому не было ни одного акта вандализма, ни единой попытки выступления со стороны этих эсэсовцев против нашей страны или против местной власти.