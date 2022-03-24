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40 минут назад

Песков ответил на вопрос об «исчезновении» Шойгу

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи об «исчезновении» главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. По его словам, у министра обороны «много» забот, связанных с военной спецоперацией на Украине, пишет ТАСС.

Песков ответил на вопрос об «исчезновении» Шойгу
Фото: ТАССТАСС

Напомним, что накануне в Сети начали появляться сообщения о том, что Шойгу с 12 марта перестал делать публикации в социальных сетях и появляться в медиа.

«У министра обороны сейчас много забот. Идет специальная военная операция. Конечно, сейчас не совсем время для медийной активности, это вполне понятно», — заявил он.

Комментируя информацию интернет-издания «Агентство» о том, что у Шойгу якобы имеются «проблемы со здоровьем», Песков заявил: «Не нужно слушать издание "Агентство", обращайтесь в Министерство обороны».

Кризис на Украине связали с расширением НАТО на восток

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

Политика,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Минобороны России,НАТО,
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