«Уволился и уволился»: в Кремле прокомментировали уход Чубайса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ожидает какой-то реакции главы государства Владимира Путина на уход Анатолия Чубайса с поста спецпредставителя по устойчивому развитию. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что Анатолий Чубайс ушел с поста специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, который он занимал с декабря 2020 года. Несколько СМИ, в том числе Bloomberg и РБК, написали, что Чубайс вместе с женой Авдотьей Смирновой улетели в Стамбул.
По словам официального представителя Кремля, президент пока не отреагировал на увольнение Чубайса.
«Нет, неизвестно... ну уволился и уволился. Вы же все-таки не забывайте, он же не был, что называется, регулярным сотрудником, он же был на общественных началах, он же не был непосредственно сотрудником Администрации президента», - пояснил Дмитрий Песков.
Он также выразил недоумение по поводу того, что этому вопросу уделяется столько внимания.
«Из администрации ежедневно кто-то увольняется, приходят новые сотрудники. Это достаточно большой и живой механизм», - заявил пресс-секретарь президента России.
Анатолий Чубайс с ноября 1991 года с небольшими перерывами занимал ключевые посты во властных структурах, под его руководством в 1991 году была разработана программа приватизации. В разные годы Чубайс был первым заместителем председателя правительства РФ, министром финансов России, председателем правления РАО «ЕЭС России», председателем правления ОАО «Роснано».