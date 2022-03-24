Стало известно о роли Абрамовича в переговорах России и Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский бизнесмен Роман Абрамович принимал участие на начальном этапе в организации российско-украинских переговоров. Об этом сообщает « Интерфакс ».

«Действительно, он (Абрамович. – Прим. ред.) в начальной стадии принимал участие (в организации российско-украинских переговоров)», – подчеркнул он, отвечая на просьбу прокомментировать возможное участие Абрамовича в подготовке российско-украинских переговоров.

Ранее газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники, заявила, что президент Украины Владимир Зеленский рекомендовал президенту США Джо Байдену временно не вводить ограничительные меры против Абрамовича, поскольку тот может помочь в переговорах с Россией.