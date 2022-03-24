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58 минут назад

Стало известно о роли Абрамовича в переговорах России и Украины

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский бизнесмен Роман Абрамович принимал участие на начальном этапе в организации российско-украинских переговоров. Об этом сообщает «Интерфакс».

Стало известно о роли Абрамовича в переговорах России и Украины
Фото: ReutersReuters

«Действительно, он (Абрамович. – Прим. ред.) в начальной стадии принимал участие (в организации российско-украинских переговоров)», – подчеркнул он, отвечая на просьбу прокомментировать возможное участие Абрамовича в подготовке российско-украинских переговоров.

«Сейчас переговоры идут между двумя переговорными командами – российской и украинской», – добавил Песков.

Ранее газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники, заявила, что президент Украины Владимир Зеленский рекомендовал президенту США Джо Байдену временно не вводить ограничительные меры против Абрамовича, поскольку тот может помочь в переговорах с Россией.

Политика,Владимир Зеленский,Роман Абрамович,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,
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