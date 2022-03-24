Песков допустил возникновение проблем у недружественных России стран

У недружественных России стран могут возникнуть проблемы из-за необходимости оплачивать поставляемый российской стороной газ только рублями. Это допустил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков , его высказывание публикует ТАСС в четверг, 24 марта.

«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — заявил он.

После этого президент Сербии Александр Вучич выразил обеспокоенность тем, что подобное решение Москвы может создать много проблем. В частности, он отметил, что Болгария, через газотранспортную систему которой российский газ поступает в Сербию и Венгрию, уже высказывалась о нежелании платить за газ в рублях.