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1 час назад

Кремль допустил проблемы у недружественных стран из-за оплаты газа рублями

Lenta.ruLenta.ru

У недружественных России стран могут возникнуть проблемы из-за необходимости оплачивать поставляемый российской стороной газ только рублями. Это допустил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его высказывание публикует ТАСС в четверг, 24 марта.

Песков допустил возникновение проблем у недружественных России стран
Фото: ReutersReuters

При этом пресс-секретарь президента России добавил, что Москва попытается решить возможные проблемы для Сербии.

«Естественно, озабоченности Сербии будут для нас первоочередными и приоритетными», — заверил Песков.

23 марта президент Владимир Путин потребовал от Европы платить за российский газ в рублях.

«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — заявил он.

Президент поручил правительству дать соответствующую директиву «Газпрому» по внесению изменений в действующие контракты.

После этого президент Сербии Александр Вучич выразил обеспокоенность тем, что подобное решение Москвы может создать много проблем. В частности, он отметил, что Болгария, через газотранспортную систему которой российский газ поступает в Сербию и Венгрию, уже высказывалась о нежелании платить за газ в рублях.

Политика,Александр Вучич,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Газпром,
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