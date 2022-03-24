Кремль заявил о вызывающей сожаление антирусской истерике Запада

У России в Евросоюзе есть союзники, которые занимают «более трезвую позицию», однако всеобщая антирусская истерика Запада вызывает сожаление. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков , пишет ТАСС .

Пресс-секретарь президента России не стал называть страны, занимающие «более конструктивную и трезвую позицию, более самостоятельную позицию».

Ранее представитель Кремля заявил, что действия коллективного Запада указывают на то, что идеи частной собственности, бывшие там когда-то священными, в настоящее время переживают крах. Отказ от данных основополагающих принципов указывает на то, что вести бизнес в западных странах стало опасно, добавил Песков.