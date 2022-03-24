В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 103.16EUR 113.26
Войти в почту
1 час назад

Кремль заявил о вызывающей сожаление антирусской истерике Запада

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

У России в Евросоюзе есть союзники, которые занимают «более трезвую позицию», однако всеобщая антирусская истерика Запада вызывает сожаление. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Кремль заявил о вызывающей сожаление антирусской истерике Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пресс-секретарь президента России не стал называть страны, занимающие «более конструктивную и трезвую позицию, более самостоятельную позицию».

Ранее представитель Кремля заявил, что действия коллективного Запада указывают на то, что идеи частной собственности, бывшие там когда-то священными, в настоящее время переживают крах. Отказ от данных основополагающих принципов указывает на то, что вести бизнес в западных странах стало опасно, добавил Песков.

15 марта стало известно, что пресс-секретарь президента России попал под санкции, наложенные Министерством экономики и финансов Великобритании (Казначейство Ее Величества). Кроме того, в санкционном списке оказались секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, министр транспорта РФ Виталий Савельев и виолончелист Сергей Ролдугин.

Политика,Сергей Ролдугин,Виталий Савельев,Андрей Турчак,Дмитрий Песков,Единая Россия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители