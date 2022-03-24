Мединский предложил переводить «Бесогон» на иностранные языки

«Я хотел отдельно бы еще сакцентировать внимание на той подвижнической работе, которую вы делаете в ущерб творчеству, с вашим проектом "Бесогон". Это действительно приобрело сейчас невероятное звучание, и я очень рад, что появилась идея, еще не осуществленная, видимо, до конца, — переводить "Бесогон" на иностранные языки», — сказал председатель РВИО, обращаясь к присутствующему на мероприятии Михалкову.