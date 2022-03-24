Климов напомнил о Генуэзской конференции 1921 года

«Тогда СССР не признавала ни одна страна тогдашнего Запада — даже дипотношений не было. Наша страна только вышла из Гражданской войны в жутком состоянии — голод, разруха, расслоение тяжелое в обществе… Но они вынуждены были нас туда пригласить. И наша делегация на конференции впервые предложила принцип мирного существования государства. И с нами согласились! А после в течение нескольких лет нас признали все страны Запада», — рассказал он.