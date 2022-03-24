Запад использует все «фронты» войны с Россией, кроме вооруженного столкновения.
Об этом 24 марта заявил журналистам председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов на брифинге в пресс-центре МИА «Россия сегодня».
«По определению Россию нельзя изолировать в мире. По сути, все свелось к самоизоляции коллективного Запада», — заявил он.
По его словам, на бытовом уровне говорить о том, что Запад воюет с Россией непросто, потому как боевых действий нет, а в Брюсселе, Лондоне и Вашингтоне заявляют, что они не будут воевать с русскими.
«Но война — это не только боевые действия. А на других «фронтах» они используют 99 процентов средств, чтобы воевать с Россией, — санкциями, запретами на нашу культуру, ограничения для наших спортсменов и т.д.», — заявил Климов.
Он сообщил, что в марте «Единая Россия» собрала на брифинг представителей правящих партий 50 стран мира из Азии и Африки.
«Эти люди представляли большую часть человечества. И ни один из них не дал и тени упрека в адрес России по поводу специальной военной операции», — сообщил сенатор.
Говоря о том, удастся ли России выдержать санкции, Климов напомнил о Генуэзской конференции 1921 года.
«Тогда СССР не признавала ни одна страна тогдашнего Запада — даже дипотношений не было. Наша страна только вышла из Гражданской войны в жутком состоянии — голод, разруха, расслоение тяжелое в обществе… Но они вынуждены были нас туда пригласить. И наша делегация на конференции впервые предложила принцип мирного существования государства. И с нами согласились! А после в течение нескольких лет нас признали все страны Запада», — рассказал он.