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19 минут назад

Мединский заявил об угрозе существованию России

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

Текущий исторический период, который переживает Россия, ставит под угрозу само ее существование. Об этом заявил помощник президента страны и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, передает РИА Новости.

Мединский заявил об угрозе существованию России
Фото: ТАССТАСС

Это заявление он сделал на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению. По его словам, сейчас коллективный Запад подталкивает страну к разрушению политической системы и распаду.

«Как говорят в народе, кинули»: Путин обвинил НАТО в обмане

Ранее санкционное давление прокомментировал президент России Владимир Путин. Он заявил, что Россия сможет преодолеть все сложности, станет сильнее и более независимой. При этом он отметил комплексный характер угроз, с которыми столкнулась страна.

Политика,Владимир Мединский,Владимир Путин,НАТО,
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