Мединский заявил об угрозе существованию России

Текущий исторический период, который переживает Россия, ставит под угрозу само ее существование. Об этом заявил помощник президента страны и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, передает РИА Новости.

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Это заявление он сделал на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению. По его словам, сейчас коллективный Запад подталкивает страну к разрушению политической системы и распаду.