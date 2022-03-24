Матвиенко назвала условие встречи Путина и Зеленского

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что президенты РФ и Украины могут встретиться только для подписания соглашения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир CCTV.

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24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

С 28 февраля Россия и Украина ведут переговоры. После нескольких личных встреч делегации двух стран решили ежедневно проводить переговоры в формате видеоконференции.

23 марта украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры идут очень тяжело, «иногда скандально», но стороны шаг за шагом продвигаются вперед.

В Кремле заявили, что процесс переговоров идет «гораздо медленнее и менее содержательно, чем хотелось бы».

Матвиенко заявила, что пока проводить встречу Путина и Зеленского нет смысла.

«[Встреча будет возможна], когда украинская и российская сторона согласятся с повесткой и [выработают] какой-то итоговый документ», - подчеркнула она.

По мнению Матвиенко, если бы президенты встретились сейчас, переговоры закончились бы безрезультатно.