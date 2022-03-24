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1 час назад

Матвиенко назвала условие встречи Путина и Зеленского

Lenta.ruLenta.ruиещё 6

Встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского возможна при предварительной выработке договоренностей между двумя странами. Такое условие встречи назвала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью телеканалу CCTV, ее цитирует РИА Новости.

«[Встреча будет возможна], когда украинская и российская сторона согласятся с повесткой и [выработают] какой-то итоговый документ, который должен быть», — заявила Матвиенко.

Спикер Совфеда считает, что нет смысла проводить встречу Путина и Зеленского , если после нее не последует никаких результатов.

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Ранее Зеленский выразил готовность обсудить тему Крыма и Донбасса с Путиным. Он назвал такое решение «тяжелой историей для всех», подчеркнув, что важно сделать первый шаг, получить гарантии безопасности и завершить войну

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