Матвиенко назвала условие встречи Путина и Зеленского

«[Встреча будет возможна], когда украинская и российская сторона согласятся с повесткой и [выработают] какой-то итоговый документ, который должен быть», — заявила Матвиенко .

Спикер Совфеда считает, что нет смысла проводить встречу Путина и Зеленского , если после нее не последует никаких результатов.

Ранее Зеленский выразил готовность обсудить тему Крыма и Донбасса с Путиным. Он назвал такое решение «тяжелой историей для всех», подчеркнув, что важно сделать первый шаг, получить гарантии безопасности и завершить войну