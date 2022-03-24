Володин назвал причины СВО на Украине

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в соцсетях заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО, начавшаяся 23 года назад, до сих пор остаётся причиной особой боли России.
«За события тех лет мы чувствуем особую боль… Но надо признать, в 1999 году у нашей страны, прошедшей разруху девяностых и предательство национальных элит, не было достаточной силы, чтобы помочь братским народам бывшей Югославии, защитить их от агрессии НАТО», - написал он.
По словам Володина, сейчас наша страна стала сильным и независимым государством с боеспособной армией и встала на защиту соотечественников, проживающих в Донбассе.
«Чтобы потом не было больно и стыдно», - отметил он.
Ранее «Свободная пресса» писала, что 74% россиян поддерживают проведение спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине.