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1 час назад

Володин о причинах спецоперации на Украине: чтобы потом не было больно и стыдно

Свободная прессаСвободная прессаиещё 1

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в соцсетях заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО, начавшаяся 23 года назад, до сих пор остаётся причиной особой боли России.

Володин назвал причины СВО на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За события тех лет мы чувствуем особую боль… Но надо признать, в 1999 году у нашей страны, прошедшей разруху девяностых и предательство национальных элит, не было достаточной силы, чтобы помочь братским народам бывшей Югославии, защитить их от агрессии НАТО», - написал он.

По словам Володина, сейчас наша страна стала сильным и независимым государством с боеспособной армией и встала на защиту соотечественников, проживающих в Донбассе.

«Чтобы потом не было больно и стыдно», - отметил он.

Ранее «Свободная пресса» писала, что 74% россиян поддерживают проведение спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине.

Политика,Вячеслав Володин,НАТО,Госдума,
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