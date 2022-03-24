Володин назвал причины СВО на Украине

«За события тех лет мы чувствуем особую боль… Но надо признать, в 1999 году у нашей страны, прошедшей разруху девяностых и предательство национальных элит, не было достаточной силы, чтобы помочь братским народам бывшей Югославии, защитить их от агрессии НАТО», - написал он.