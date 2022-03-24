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1 час назад

Путин рассказал о переводе расчетов за поставки газа в Европу на рубли. Видео

Александр Кузьмин

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал о переводе расчетов за поставки газа в Европу на рубли. Видео публикует telegram-канал «RT на русском».

«Россия продолжит безусловно поставлять природный газ в соответствии с объёмами и по принципам ценообразования, зафиксированным в заключённых ранее контрактах.

В отличие от некоторых коллег мы дорожим своей деловой репутацией надёжного партнёра и поставщика. Изменения коснутся только валютоплатежа» - рассказал президент России.

Путина попросил правительство дать «Газпрому» поручение изменить в контрактах платёжную валюту, а ЦБ - в недельный срок определить порядок проведения платёжных операций.

Политика,Видео,Владимир Путин,Газпром,
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