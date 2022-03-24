Путин рассказал о переводе расчетов за поставки газа в Европу на рубли. Видео

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал о переводе расчетов за поставки газа в Европу на рубли. Видео публикует telegram-канал «RT на русском».
«Россия продолжит безусловно поставлять природный газ в соответствии с объёмами и по принципам ценообразования, зафиксированным в заключённых ранее контрактах.
В отличие от некоторых коллег мы дорожим своей деловой репутацией надёжного партнёра и поставщика. Изменения коснутся только валютоплатежа» - рассказал президент России.
Путина попросил правительство дать «Газпрому» поручение изменить в контрактах платёжную валюту, а ЦБ - в недельный срок определить порядок проведения платёжных операций.