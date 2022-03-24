Антонов обвинил США в попытке демонизировать Россию

Высказывания Госдепартамента США о «военных преступлениях» России на территории Украины «выходят за рамки здравого смысла». Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал российского дипломатического представительства в США.
«Подобные утверждения выходят за рамки здравого смысла», — считает он.
Антонов выразил мнение, что Вашингтон присвоил себе право судить о «военных преступлениях» той или иной страны, и подобная дозволенность вызывает отторжение. Посол заявил, что на совести США «сотни тысяч загубленных жизней, десятки гуманитарных катастроф, разрушенные государства», а также «создание очагов международного терроризма». Антонов считает, что в связи с этим Вашингтон не может обвинять другое государство в совершении «военных преступлений».
Антонов выразил уверенность, что США таким образом пытаются «демонизировать» Россию в глазах общественности, а также «разжечь русофобию».
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что действия военнослужащих российских войск на территории Украины стоит расценивать как «военные преступления». Он подчеркнул, что такая оценка основана на тщательном анализе доступной информации из государственных и разведывательных источников.