Антонов обвинил США в попытке демонизировать Россию

Высказывания Госдепартамента США о «военных преступлениях» России на территории Украины «выходят за рамки здравого смысла». Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал российского дипломатического представительства в США.

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«Подобные утверждения выходят за рамки здравого смысла», — считает он.

Антонов выразил мнение, что Вашингтон присвоил себе право судить о «военных преступлениях» той или иной страны, и подобная дозволенность вызывает отторжение. Посол заявил, что на совести США «сотни тысяч загубленных жизней, десятки гуманитарных катастроф, разрушенные государства», а также «создание очагов международного терроризма». Антонов считает, что в связи с этим Вашингтон не может обвинять другое государство в совершении «военных преступлений».

Антонов выразил уверенность, что США таким образом пытаются «демонизировать» Россию в глазах общественности, а также «разжечь русофобию».