Новак: Европе нечем заменить российский газ

Европа не сможет заменить российский газ поставками из других стран ни в данный момент, ни в ближайшие пять лет. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью «России 1».

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По его словам, Россия поставляет порядка 200 миллиардов кубометров газа при потреблении Европой 500 миллиардов кубов — почти 60% экспорта. Новак уверен, что такой объем газа Европе нечем будет заменить «ни в один год, ни в три, ни в пять лет».

Он добавил, что полный отказ Европы от российских энергоносителей — «какой-то апокалиптический сценарий», однако признал, что «в этой жизни все может быть».

Ранее сообщалось, что Россия переведет все расчеты за поставку газа «недружественным государствам» в рубли. Такое решение принял президент России Владимир Путин.