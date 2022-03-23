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1 час назад

Россия прекратила переговоры с Швейцарией по налогам

Lenta.ruLenta.ru

Россия и Швейцария прекратили переговоры по изменению в соглашении об избежании двойного налогообложения (СИДН). Об сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу российского Минфина.

Россия прекратила переговоры с Швейцарией по налогам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как заявили в ведомстве, в настоящее время переговоры по этому вопросу приостановлены. По словам источника издания, знакомого с ситуацией, переговоры финансовых министерств двух стран прекратились на фоне санкций, а перспективы их возобновления туманны.

В сентябре 2021 года замглавы Минфина России Алексей Сазанов сообщал, что ведомство передало Швейцарии предложения по пересмотру соглашения об избежании двойного налогообложения.

В мае того же года Сазанов говорил, что министерство предложит Гонконгу, Швейцарии и Сингапуру пересмотреть налоговые соглашения, как ранее это было сделано в отношении Кипра, Мальты, Люксембурга и Нидерландов. Речь идет о трех последних ключевых юрисдикциях, которые должны поделиться налогами с Россией.

Годом ранее президент страны Владимир Путин предложил обложить налогом в размере 15 процентов дивиденды и проценты, которые переводятся за рубеж. Также глава предупредил, что если другие страны не согласятся с предложением, то Россия в одностороннем порядке выйдет из соглашений об избежании двойного налогообложения. Договориться по поводу пересмотра не удалось с Нидерландами, соглашение было денонсировано.

Политика,Алексей Сазанов,Владимир Путин,Минфин России,
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