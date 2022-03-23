В Германии раскрыли детали разговора Шольца с Путиным

Кабмин Германии раскрыл подробности беседы канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным. В частности, немецкий лидер призвал главу РФ к скорейшему достижению перемирия и улучшению гуманитарной ситуации на Украине, сообщил официальный представитель правительства республики Штеффен Хебештрайт. Его слова передает ТАСС.

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«Шольц сегодня снова созвонился с Путиным и осведомился о текущем состоянии усилий России и Украины в деле достижения дипломатического решения. Канцлер призвал президента РФ к скорейшему перемирию и улучшению гуманитарной ситуации», — сказал Хебештрайт.

По его словам, сразу после разговора с Путиным Шольц позвонил лидеру Украины Владимиру Зеленскому, чтобы услышать его оценку текущей ситуации и процессе переговоров с Россией.

«Они договорились по-прежнему поддерживать тесный контакт», — заключил Хебештрайт.