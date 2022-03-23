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13 минут назад

В Белом доме заявили, что США не посредничают между Россией и Украиной

ТАССТАСС

Соединенные Штаты не играют роль посредника в дипломатических контактах между Россией и Украиной, и Вашингтон исходит из того, что Киев должен сам принимать решения в данном переговорном процессе. С такими заявлениями выступил в среду на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

США отказались от роли посредника в переговорах РФ и Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы активно вовлечены в наблюдение за продолжающейся дипломатической работой, хотя Соединенные Штаты не находятся непосредственным образом за столом [переговоров] или напрямую не играют какой бы то ни было роли посредника или брокера. Посмотрим, как будут развиваться события", - отметил советник американского лидера.

"Наш основной принцип заключается в следующем: дело касается будущего Украины, судьбы Украины, и, следовательно, Украине, ее руководству и народу вырабатывать их собственные суждения о любых соглашениях, которых они бы достигли с россиянами", - сказал представитель Белого дома.

В США нашли способ урегулировать конфликт на Украине

Между тем, как заявил 19 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров, "постоянно чувствуется, что украинскую делегацию "держат за руку", скорее всего, американцы, не позволяя соглашаться на те требования" на переговорах, которые Москва считает "абсолютно минимальными".

Ранее в среду Лавров, по сути, подтвердил, что такое положение сохраняется. "

Трудно избавиться от впечатления, что их [представителей Украины] "держат за руку" американские коллеги, которым, если почитать политологов наших и западных, просто невыгодно, чтобы этот процесс [переговоров] завершился быстро. <...> Видимо, хотят нас максимально долго держать в состоянии боевых действий", - подчеркнул глава МИД.

Политика,Джейк Салливан,Сергей Лавров,
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