США отказались от роли посредника в переговорах РФ и Украины

"Мы активно вовлечены в наблюдение за продолжающейся дипломатической работой, хотя Соединенные Штаты не находятся непосредственным образом за столом [переговоров] или напрямую не играют какой бы то ни было роли посредника или брокера. Посмотрим, как будут развиваться события", - отметил советник американского лидера.