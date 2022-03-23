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18 минут назад

МИД РФ передал посольству США ноту со списком высылаемых дипломатов

Вероника Полынина

МИД России передал представителю посольства США ноту со списком американских дипломатов, объявленных персонами нон-грата.

МИД РФ передал посольству США ноту со списком высылаемых дипломатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«23 марта вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США в Москве была вручена нота со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных "persona non grata"», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Выдворение американских дипломатов стало ответом на высылку Вашингтоном дипломатов постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН.

«Американской стороне жестко заявлено, что любые враждебные действия против РФ получат ответ», - заявили в ведомстве.

1 марта США сообщили о высылке 12 дипломатов постпредства России при ООН. Также персоной нон-грата был объявлен россиянин, работавший в секретариате Организации Объединенных Наций.

Ранее в среду, 23 марта, Польша объявила о выдворении 45 сотрудников российского посольства. Москва пообещала ответить на высылку зеркальными мерами.

Политика,МИД России,
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