МИД передал США список выдворяемых американских дипломатов

«23 марта вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США в Москве была вручена нота со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных persona non grata, в ответ на высылку Вашингтоном дипломатов Постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН», — сообщило Министерство иностранных дел.