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17 минут назад

В Совфеде назвали друзей России по «Большой двадцатке»

Lenta.ruLenta.ru

Такие страны как Бразилия, Индия, Турция, ЮАР и другие не позволят изгнать Россию из «большой двадцатки». Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

В Совфеде назвали друзей России по «Большой двадцатке»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению сенатора, эти страны всегда поддерживали с Россией дружеские отношения и достаточно влиятельны, чтобы отстаивать свою позицию перед Западом.

«Кроме Китая, можно предположить, исключение России не поддержат и многие другие страны "Большой двадцатки", а именно, Бразилия, Индия, Индонезия, Турция, ЮАР, Саудовская Аравия», — заявил Джабаров.

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Политика,Владимир Джабаров,Совет Федерации,
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