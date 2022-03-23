Россия обвинила Польшу в нарушении Венской конвенции

«Они заморозили наши счета в прямое нарушение Венской конвенции. С конца февраля нам сначала пришло уведомление из банка, выяснилось, что Министерство финансов Польши дало указание. Потом пришло от прокурора, что на полгода заморожены наши счета», - рассказал посол в эфире телеканала «Россия 1».