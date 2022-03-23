Россия обвинила Польшу в нарушении Венской конвенции

Польша в нарушение Венской конвенции заморозила счета российского посольства в Варшаве. Об этом заявил посол России в Польше Сергей Андреев, передает ТАСС.
«Они заморозили наши счета в прямое нарушение Венской конвенции. С конца февраля нам сначала пришло уведомление из банка, выяснилось, что Министерство финансов Польши дало указание. Потом пришло от прокурора, что на полгода заморожены наши счета», - рассказал посол в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее Польша объявила о высылке 45 российских дипломатов по обвинению в разведывательной деятельности. Российский посол Сергей Андреев назвал обвинения безосновательными и заявил, что РФ предпримет ответные шаги по высылке польских дипломатов на принципе взаимности.
По словам Андреева, в результате высылки посольство РФ лишается трех четвертей своего дипломатического состава и возможности нормально функционировать. Посол подчеркнул, что Варшава своими действиями фактически обнуляет отношения с Россией.