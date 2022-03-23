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29 минут назад

Россия обвинила Польшу в нарушении Венской конвенции

Вероника Полынина

Польша в нарушение Венской конвенции заморозила счета российского посольства в Варшаве. Об этом заявил посол России в Польше Сергей Андреев, передает ТАСС.

Россия обвинила Польшу в нарушении Венской конвенции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Они заморозили наши счета в прямое нарушение Венской конвенции. С конца февраля нам сначала пришло уведомление из банка, выяснилось, что Министерство финансов Польши дало указание. Потом пришло от прокурора, что на полгода заморожены наши счета», - рассказал посол в эфире телеканала «Россия 1».

Москва предупредила Варшаву об угрозе обнуления отношений

Ранее Польша объявила о высылке 45 российских дипломатов по обвинению в разведывательной деятельности. Российский посол Сергей Андреев назвал обвинения безосновательными и заявил, что РФ предпримет ответные шаги по высылке польских дипломатов на принципе взаимности.

По словам Андреева, в результате высылки посольство РФ лишается трех четвертей своего дипломатического состава и возможности нормально функционировать. Посол подчеркнул, что Варшава своими действиями фактически обнуляет отношения с Россией.

Политика,Сергей Андреев,
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