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54 минуты назад

Дипломат дал оценку блокировке счетов посольства России в Польше

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"иещё 7

Польские власти заблокировали банковские счета посольства России в Варшаве, объясняя это «возможным отмыванием средств и финансированием терроризма», заявил в эфире Первого канала посол России в Польше Сергей Андреев.

Посол РФ в Польше прокомментировал блокировку счетов в Варшаве
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

«Счета наши заблокировали по решению Минфина, а потом решением польского прокурора на том основании, что средства с этих наших счетов якобы могут использоваться для отмывания незаконно полученных средств либо для финансирования терроризма», – цитирует его ТАСС.

При этом, по словам Андреева, Варшава не ответила на вопрос о том, какие конкретно претензии были предъявлены российским дипломатам.

«Просто сослались на якобы действия, несовместимые с их статусом, с Венской конвенцией и так далее», – сказал посол.

Ранее сообщалось, что польский МИД вручил российскому послу ноту о высылке 45 сотрудников дипмиссии России. Но Варшава позже заявила, что дипломатические отношения с Россией не разрывает.

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что Польша заморозила счета посольства России в Варшаве, что является прямым нарушением Венской конвенции.

Власти Польши также не исключают возможность высылки российского посла, однако пока решение об этом еще не принято, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

Политика,Сергей Андреев,Первый канал,
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