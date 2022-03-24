Посол РФ в Польше прокомментировал блокировку счетов в Варшаве

Польские власти заблокировали банковские счета посольства России в Варшаве, объясняя это «возможным отмыванием средств и финансированием терроризма», заявил в эфире Первого канала посол России в Польше Сергей Андреев.

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«Счета наши заблокировали по решению Минфина, а потом решением польского прокурора на том основании, что средства с этих наших счетов якобы могут использоваться для отмывания незаконно полученных средств либо для финансирования терроризма», – цитирует его ТАСС.

При этом, по словам Андреева, Варшава не ответила на вопрос о том, какие конкретно претензии были предъявлены российским дипломатам.

«Просто сослались на якобы действия, несовместимые с их статусом, с Венской конвенцией и так далее», – сказал посол.

Ранее сообщалось, что польский МИД вручил российскому послу ноту о высылке 45 сотрудников дипмиссии России. Но Варшава позже заявила, что дипломатические отношения с Россией не разрывает.

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что Польша заморозила счета посольства России в Варшаве, что является прямым нарушением Венской конвенции.