"Историческое решение": Володин об отказе от расчетов в долларах и евро

Решение президента России Владимира Путина отказаться от расчетов за газ с недружественными странами в долларах и евро является историческим, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин . Своим мнением на этот счет он поделился в Telegram-канале.

«Отказ от расчетов в долларах и евро — историческое решение, без которого невозможно создать финансово-экономический суверенитет России. Шаг по дедолларизации нашей экономики», — написал Володин.

О данных мерах Путин объявил на совещании с правительством сегодня. При этом президент России подчеркнул, что РФ продолжит поставлять газ в соответствии с объемами, по ценам и принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах.