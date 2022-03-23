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1 час назад

"Историческое решение": Володин об отказе от расчетов в долларах и евро

Елена Прошина

Решение президента России Владимира Путина отказаться от расчетов за газ с недружественными странами в долларах и евро является историческим, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Своим мнением на этот счет он поделился в Telegram-канале.

"Историческое решение": Володин об отказе от расчетов в долларах и евро
Фото: ТАССТАСС

«Отказ от расчетов в долларах и евро — историческое решение, без которого невозможно создать финансово-экономический суверенитет России. Шаг по дедолларизации нашей экономики», — написал Володин.

О данных мерах Путин объявил на совещании с правительством сегодня. При этом президент России подчеркнул, что РФ продолжит поставлять газ в соответствии с объемами, по ценам и принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах.

Политика,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Госдума,
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