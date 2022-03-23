Москва предупредила Варшаву об угрозе обнуления отношений

Российское посольство в Польше после высылки 45 дипломатов лишается трех четвертей своего дипломатического состава. Об этом заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев, передает ТАСС.
«В результате мы лишаемся где-то трех четвертей, если не больше, своего дипломатического оперативного состава», - сказал посол в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Андреева, высылка большей части дипломатов «подрезает» возможности посольства для нормальной работы.
Российский посол назвал ситуацию беспрецедентной и отметил, что она стала логическим развитием отношений с Польшей, которые давно «катятся по наклонной».
«Всякий раз мне задают вопрос: "Хуже быть может?". Каждый раз мне кажется, что хуже уже быть не может. Но в это раз, когда, казалось, достигли дна, снизу постучали», - заявил Сергей Андреев.
Он подчеркнул, что Варшава своими действиями фактически обнуляет отношения с Россией.
Ранее в среду, 23 марта, Сергей Андреев был вызван в МИД Польши, где ему вручили ноту о высылке 45 российских дипломатов по обвинению в разведывательной деятельности. Посол назвал это решение безосновательным и сообщил, что РФ предпримет ответные шаги по высылке польских дипломатов на принципе взаимности.