Москва предупредила Варшаву об угрозе обнуления отношений

Российское диппредставительство в Варшаве лишается порядка трех четвертей своего состава в результате принятого Польшей решения о высылке 45 российских дипломатов. Об этом заявил в среду посол РФ в Польше Сергей Андреев в эфире телеканала "Россия-24".

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"В результате мы лишаемся где-то трех четвертей, если не больше, своего дипломатического оперативного состава. Это, конечно, очень сильно подрезает наши возможности для нормальной работы", - указал дипломат.

Андреев подчеркнул, что в его практике это беспрецедентный случай.

"Это логическое развитие наших отношений с Польшей, которые давно катятся по наклонной. Всякий раз мне задают вопрос: "Хуже быть может?". Каждый раз мне кажется, что хуже уже быть не может. Но в это раз, когда, казалось, достигли дна, снизу постучали".

По его словам, Польша своими действиями подводит отношения с Россией к фактическому обнулению.

"Если не к формальному разрыву [отношений], то к их фактическому обнулению, а мы к этому уверенно движемся благодаря усилиям наших польских "партнеров", - сказал он, комментируя вопрос о том, приведет ли высылка российских дипломатов из Польши к разрыву отношений.

Ранее в среду посол РФ в Польше Сергей Андреев был вызван в МИД республики, где ему была вручена нота о высылке 45 российских дипломатов по обвинению, как утверждают в Варшаве, в разведывательной деятельности. Посол назвал это решение безосновательным и сообщил о том, что РФ предпримет ответные шаги по высылке польских дипломатов на принципе взаимности.