МИД России обсудил гуманитарную ситуацию на Украине с ООН

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин в телефонном разговоре с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвидом Бизли обсудил гуманитарную ситуацию на Украине и расширение взаимодействия с международной организацией. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Globallookpress.com Globallookpress.com

Отмечается, что Россия планирует активнее сотрудничать с ООН при осуществлении гуманитарных операций на Украине.

«Российская сторона представила информацию о ходе специальной военной операции и об оказании гумпомощи нуждающемуся населению Украины и Донецкой и Луганской народных республик», — говорится в сообщении МИД.

Кроме того, стороны обсудили вопросы обеспечения «глобальной продовольственной безопасности в условиях расширения ограничительных и запретительных мер в отношении внешнеэкономической деятельности российских компаний и финансовых учреждений».

Ранее стало известно, что в рамках гумпомощи Франция направит Украине груз с пожарной техникой, спасательным снаряжением и медикаментами.