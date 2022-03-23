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36 минут назад

МИД России обсудил гуманитарную ситуацию на Украине с ООН

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин в телефонном разговоре с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвидом Бизли обсудил гуманитарную ситуацию на Украине и расширение взаимодействия с международной организацией. Об этом сообщает ТАСС.

МИД России обсудил гуманитарную ситуацию на Украине с ООН
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Отмечается, что Россия планирует активнее сотрудничать с ООН при осуществлении гуманитарных операций на Украине.

«Российская сторона представила информацию о ходе специальной военной операции и об оказании гумпомощи нуждающемуся населению Украины и Донецкой и Луганской народных республик», — говорится в сообщении МИД.

Кроме того, стороны обсудили вопросы обеспечения «глобальной продовольственной безопасности в условиях расширения ограничительных и запретительных мер в отношении внешнеэкономической деятельности российских компаний и финансовых учреждений».

Ранее стало известно, что в рамках гумпомощи Франция направит Украине груз с пожарной техникой, спасательным снаряжением и медикаментами.

«23 марта автоколонна, организованная МИД и МВД Франции, доставит к украинской границе через Румынию 11 пожарных машин, 16 автомобилей для спасательной службы и 23 грузовика с 49 тоннами медицинского и спасательного оборудования (защитное снаряжение, лестницы, пожарные шланги, медицинские грузы)», — заявили в МИД Франции.

Политика,Сергей Вершинин,МИД России,ООН,
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