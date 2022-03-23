В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 104.07EUR 114.78
Войти в почту
19 минут назад

Путин прервал совещание с правительством из-за звонка

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин прервал совещание с членами правительства, сообщив, что в его графике появилось «протокольное мероприятие». Об этом сообщает ТАСС.

«У меня в графике появилось протокольное мероприятие. Но перед тем как мы сделаем небольшую паузу, я хотел бы дать слово нашим коллегам», — приводятся в материале слова Путина.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что речь идет о телефонном звонке. Путин удалился после выступления министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

«Я прошу меня извинить, мы прервемся на минут 15, а потом я попросил бы глав Минпромторга и Минздрава Дениса Мантурова и Михаила Мурашко доложить», — добавил российский лидер.

Во время заседания с правительством Путин распорядился в кратчайшие сроки перевести все расчеты за поставки газа в Европу в рубли. На фоне этого курс российской валюты резко окреп, опустившись ниже 100 рублей за доллар.

Политика,Видео,Михаил Мурашко,Денис Мантуров,Дмитрий Патрушев,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Минпромторг,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители