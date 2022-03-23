Путин прервал совещание с правительством из-за звонка

Президент России Владимир Путин прервал совещание с членами правительства, сообщив, что в его графике появилось «протокольное мероприятие». Об этом сообщает ТАСС.

«У меня в графике появилось протокольное мероприятие. Но перед тем как мы сделаем небольшую паузу, я хотел бы дать слово нашим коллегам», — приводятся в материале слова Путина.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что речь идет о телефонном звонке. Путин удалился после выступления министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева .

«Я прошу меня извинить, мы прервемся на минут 15, а потом я попросил бы глав Минпромторга и Минздрава Дениса Мантурова и Михаила Мурашко доложить», — добавил российский лидер.

Во время заседания с правительством Путин распорядился в кратчайшие сроки перевести все расчеты за поставки газа в Европу в рубли. На фоне этого курс российской валюты резко окреп, опустившись ниже 100 рублей за доллар.