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1 час назад

Михаил Мишустин рассказал о принятом решении по ипотечным платежам россиян

Русская ПланетаРусская Планета

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о решении, касающемся ипотечных платежей россиян. Речь идет о кредитах на покупку жилья, оформленных до рекордного повышения ключевой ставки.

Мишустин озвучил решение по ипотечным платежам россиян
Фото: ТАССТАСС

Правительство оставило платежи на уровне по состоянию на 27 февраля 2022 года. Об этом сообщает Telegram-канал URA.RU.

28 февраля Банк России повысил ключевую ставку с 9,5% до 20%. Повышение произошло на фоне начала спецоперации России на Украине, объявленной 24 февраля.

Она привела к введению многочисленных санкций против России, цель которых - нанести урон российской экономике.

Политика,Михаил Мишустин,Банк России,
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