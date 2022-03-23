Мишустин озвучил решение по ипотечным платежам россиян

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о решении, касающемся ипотечных платежей россиян. Речь идет о кредитах на покупку жилья, оформленных до рекордного повышения ключевой ставки.
Правительство оставило платежи на уровне по состоянию на 27 февраля 2022 года. Об этом сообщает Telegram-канал URA.RU.
28 февраля Банк России повысил ключевую ставку с 9,5% до 20%. Повышение произошло на фоне начала спецоперации России на Украине, объявленной 24 февраля.
Она привела к введению многочисленных санкций против России, цель которых - нанести урон российской экономике.