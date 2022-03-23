Путин поручил поставлять газ в недружественные страны только за рубли

Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ не будет принимать оплату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам в рублях. Об этом стало известно в среду, 23 марта.

Фото: Администрация президента РФ Администрация президента РФ

— Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли, — сообщил глава государства.

Он добавил, что Россия не остановит поставки газа в другие страны и будет выполнять контрактные соглашения.

По словам Путина, изменения будут распространяться только на валюту платежа — ее изменят на российский рубль.

Российский лидер также попросил правительство уведомить «Газпром» о необходимости внести изменения в действующие контракты, передает ТАСС.

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сообщил «ВМ», что отказ ЕС от российской нефти грозит ответными санкциями России, из-за которых многие европейские страны останутся практически без отопления и электричества. Скорее всего, считает он, Европа не решится на подобный шаг.