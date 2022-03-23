Правительство РФ будет отвечать на недружественные действия в отношении морских судов

"Ограничения коснулись и морских судов, которые ходят под флагом России - им запрещают заходить в иностранных порты", - констатировал глава кабинета министров. "Конечно, мы не оставим такие недружественные шаги по отношению к нашей стране без ответа, правительством будут вводиться адекватные ограничения", - пообещал Мишустин.