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1 час назад

Мишустин: РФ не оставит без ответа недружественные шаги в отношении ее морских судов

ТАССТАСС

Правительство РФ будет адекватно отвечать на недружественные действия в отношении морских судов, которые ходят под флагом России. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в среду.

Правительство РФ будет отвечать на недружественные действия в отношении морских судов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ограничения коснулись и морских судов, которые ходят под флагом России - им запрещают заходить в иностранных порты", - констатировал глава кабинета министров. "Конечно, мы не оставим такие недружественные шаги по отношению к нашей стране без ответа, правительством будут вводиться адекватные ограничения", - пообещал Мишустин.

Он уточнил, что "соответствующее постановление подписано".

Политика,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Правительство РФ,
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