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1 час назад

Путин констатировал падение ажиотажного спроса на рынке продовольствия в РФ

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 4

Ажиотажный спрос на рынке продовольствия в России фактически спал. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. При этом, глава государства отметил, что напряжение на продовольственных мировых рынках назревало уже давно.

Путин констатировал падение ажиотажного спроса на рынке продовольствия в РФ
Фото: ТАССТАСС

«... и то, что происходит сегодня в нашей стране накладывает дополнительное напряжение на рынок. Ясно, что в таких случаях возникает ажиотажный спрос. Правда, он фактически уже спал. Нам нужно посмотреть на эти вопросы в совокупности со всеми обстоятельствами, которые создают определенную ситуацию на рынке», - сказал президент.

То, что ситуация на мировых продовольственных рынках складывается непростым образом, накануне косвенно подтвердил президент Франции Эммануэль Макрон. Официальный Париж намерен ввести продовольственные чеки для поддержки малоимущих слоев населения в условиях продовольственного кризиса.

Эммануэль Макрон,Владимир Путин,
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