Путин констатировал падение ажиотажного спроса на рынке продовольствия в РФ

Ажиотажный спрос на рынке продовольствия в России фактически спал. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. При этом, глава государства отметил, что напряжение на продовольственных мировых рынках назревало уже давно.

«... и то, что происходит сегодня в нашей стране накладывает дополнительное напряжение на рынок. Ясно, что в таких случаях возникает ажиотажный спрос. Правда, он фактически уже спал. Нам нужно посмотреть на эти вопросы в совокупности со всеми обстоятельствами, которые создают определенную ситуацию на рынке», - сказал президент.