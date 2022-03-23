Путин: "Коллективный Запад объявил дефолт перед РФ"

Коллективный Запад нелегитимной заморозкой российских резервов объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.
«За последние несколько недель, как вы знаете, рядом западных стран были приняты нелегитимные решения по так называемой заморозке российских активов. И вот этот коллективный запад фактически подвел черту под надежностью своих валют, об этом тоже мы уже говорили, перечеркнул доверие к этим валютам. И США, и ЕС объявили, в принципе, настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией. И теперь в мире каждый знает, и так-то подозревали, а теперь знает каждый - что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены», - цитируют Путина РИА Новости.
Ранее о том, что Запад объявил дефолт по своим финансовым обязательствам перед РФ, заморозив российские золотовалютные резервы заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, западные страны всеми способами стремятся нарушить внешнюю торговлю и экспорт товаров в Россию. Он подчеркнул, что такие действия нанесут ущерб всей мировой экономике.
Тем временем первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат заявила, что Россия успешно обслуживает внешний долг, несмотря на западные санкции, и располагает необходимыми для этого резервами в долларах.