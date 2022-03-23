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37 минут назад

В Справедливой России рассказали о планах на президентские выборы

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Лидер партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказал о перспективах участия политической организации в президентских выборах, которые пройдут в 2024 году.

В Справедливой России рассказали о планах на президентские выборы
Фото: пресс-служба СРЗПпресс-служба СРЗП

По мнению Сергея Миронова, всерьез обсуждать что-то пока рано.

«Впереди 2 года. За это время столько всего произойдет! Мог ли кто-то в январе сказать, какие новости придут к нам к концу февраля. Я привык решать проблемы по мере их поступления», - отметил лидер фракции «СРЗП» в Государственной Думе.

Тем не менее Миронов подтвердил, что в том или ином виде партия примет участие в выборах. А в каком конкретно — партия определится позже, отметил Миронов. Ранее стало известно, что Краснодарский край станет тестовой площадкой перед выборами президента России в 2024 году.

Напомним, в соответствии с избирательным законодательством РФ, следующие президентские выборы в России ожидаются в воскресенье 17 марта 2024 года.

Политика,Сергей Миронов,Справедливая Россия,Госдума,
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