Аксенов пригрозил национализацией украинским владельцам отелей в Крыму

«У нас инструмент национализации присутствует, поэтому по всем потенциальным объектам, которые уже выявлены, мы ограничения ввели. Они никуда от нас уже не уйдут. Поверьте, решение будет принято уже в ближайшее время. Здесь даже без вариантов», — подчеркнул Аксенов.