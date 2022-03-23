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37 минут назад

Аксенов пригрозил национализацией украинским владельцам отелей в Крыму

Газета.RuГазета.Ru

Глава Крыма Сергей Аксенов завил, что отели на полуострове, владельцами которых являются поддержавшие киевский режим украинцы, могут быть национализированы.

Аксенов пригрозил национализацией украинским владельцам отелей в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом он сказал на совещании крымского правительства, трансляция ввелась в "ВКонтакте". Аксенов подчеркнул, что простых граждан Украины эти меры не коснутся. Речь идет о тех лицах, которые публично ведут антироссийскую пропагандистскую деятельность, открыто поддерживает Киев.

"По тем, кто ведет такую работу, считаем, что в нынешнее время – это предательство открытым текстом. Конечно, 100 процентов такие решения примем", - сказал глава региона.

Он добавил, что сейчас совместно с Федеральной службой безопасности анализируется информация по таким людям.

«У нас инструмент национализации присутствует, поэтому по всем потенциальным объектам, которые уже выявлены, мы ограничения ввели. Они никуда от нас уже не уйдут. Поверьте, решение будет принято уже в ближайшее время. Здесь даже без вариантов», — подчеркнул Аксенов.

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