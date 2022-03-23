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18 минут назад

Кадыров предложил Зеленскому работу

Елена Прошина

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому подработку на телевидении. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров предложил Зеленскому работу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он рассказал, что один из чеченских бойцов, который сейчас находится на передовой, выступил с просьбой о Зеленском. Аюб Симбаригов просит дать президенту шанс выступать в составе сборной Чеченской республики Клуба веселых и находчивых, ведь после окончания спецоперации бывшему президенту Украины придется где-то подрабатывать.

«Как только Зеленский ответит на наш призыв прекратить сопротивление и сесть за стол мирных переговоров, мы дадим ему такую возможность. Можем даже организовать отдельное шоу на ЧГТРК «Грозный». Но ему нужно поспешить, потому что это предложение действует только сейчас. Потом будет поздно», - отреагировал на предложение Кадыров.

Ранее глава Чечни призвал Зеленского «развернуться лицом к России», чтобы войти в историю миротворцем, спасшим свой народ. По его словам, сейчас украинский лидер рискует войти в историю президентом, который из-за слабохарактерности и недальновидности не справился с внутренней угрозой и внешними подстрекателями, проблемами страны и чуждой западной идеологией.

Политика,Владимир Зеленский,Рамзан Кадыров,
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