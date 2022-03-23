Кадыров предложил Зеленскому работу

«Как только Зеленский ответит на наш призыв прекратить сопротивление и сесть за стол мирных переговоров, мы дадим ему такую возможность. Можем даже организовать отдельное шоу на ЧГТРК «Грозный». Но ему нужно поспешить, потому что это предложение действует только сейчас. Потом будет поздно», - отреагировал на предложение Кадыров.