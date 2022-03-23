Захарова обвинила Украину в создании «кибер-террористов»

Украина создает «кибер-игил»* и поощряет интернет-терроризм. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Ранее замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков объявил о создании на фоне российской операции «первой в мире IT-армии». Захарова отметила, что в рядах нового диджитал-формирования «будут рады видеть самых отъявленных хакеров, цифровых преступников и прочий киберсброд со всего света».

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«Основная разница с солдатами удачи из мира материального – у "бойцов виртуального фронта" нет необходимости ехать за тридевять земель и подвергать себя риску непосредственно столкнуться с проявлениями демилитаризации Украины. А тут – сидишь себе в уютном креслице и делаешь то, за что еще вчера обязательно привлекли бы к уголовной ответственности», - заявила она.

Официальный представитель МИД России обратила внимание на то, что Киев уже обозначил целями для атак «первой в мире IT-армии» связанную с Россией социально значимую цифровую инфраструктуру. При этом не сделав исключений ни для больниц, ни для роддомов, ни для атомных станций.

«Проще говоря, Киев открыто благословляет своих будущих подопечных на интернет-терроризм. Не прошло и трех дней после громких заявлений об "IT-армии", как на дочерние структуры ПАО "Роснефть" в Германии была совершена самая интенсивная за все время с начала спецоперации на Украине кибератака. В результате созданы серьезные риски для операционной деятельности», - рассказала Мария Захарова.

По ее словам, в результате под удар попали нефтеперерабатывающие заводы, включая тот, что расположен в немецком Шведте и обеспечивает топливом большинство автозаправочных станций в Восточной Германии, что не понравилось властям Германии.

«Выдавая карт-бланш параноидальному киевскому режиму на вызволение все новых и новых джиннов из бутылок, его патроны едва ли отдают себе отчет, с чем им придется иметь дело уже в самом ближайшем будущем. Что-то сомневаюсь, что 300 тысяч скоординированных в рамках "IT-армии" кибертеррористов (а именно такие цифры озвучиваются в украинской столице) сами собой расформируются (…) Вот так создается кибер-игил*», - констатировала она.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине в ответ на просьбу республик Донбасса оказать военную помощь. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» Украины.

В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский обратился с призывом к наемникам из-за рубежа вступить в так называемый «Интернациональный легион территориальной обороны Украины». Он заявил, что ждет всех, кто хочет «встать бок о бок» с украинцами.